SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Nüüd siis on meil e-pandeemia

Viimastel nädalatel on avalik arvamus nimetanud seda isegi pandeemiaks. Olgu kuidas on, aga e-sigaretid, mis umbes 15 aastat tagasi meie turule tulid, on nüüd vallutanud kaubanduskeskused ja paraku ka koolid.

Millest see kõik justkui äkki tuli? Üks põhjus on kindlasti selles, et Covid kattis paari aasta jooksul muud terviseteemad kinni. Teine põhjus on vahest eestlaste ülisoosiv hoiak igasuguste uute e-vidinate suhtes.