"Suurim on rõõm selle üle, et Bogdan ja Jara ehk luuredrooni tiim, kellele auto viisin, on elus. Tohutu rõõm Ukraina edenemise üle, mida kannatlikult ootasin, nagu me kõik. Ja kirsiks tordil oli see, et Mürsk teeb tegusid ja on tabamustest pääsenud," lausus ta.