Incapi elektroonikatootmist Eestis asub juhtima Margus Jakobson

Kuressaare tehase juhi kohusetäitjana töötama asuv Margus Jakobson on töötanud Incapis alates 2016. aastast ning aidanud viia tehase kvaliteedistandardid kõrgeimale tasemele, et pakkuda parimat teenust ka keeruliste vajadustega klientidele. “Margus Jakobson on olnud ka üks meie Eesti tehase äristrateegia loojatest ja elluviijatest, vastutades selle kooskõla eest ka kõigi teiste rahvusvahelisse gruppi kuuluvate ettevõtetega,” sõnas Pukk. Enne Incapi töötas Jakobson juhi positsioonidel ettevõtetes Nordic Houses, ETAL Group ja Pharmadule. Jakobsonil on inseneriharidus, olles omandanud TalTechis magistrikraadi ning juhendanud valdkonna spetsialiste nii digitaliseerimise kui erinevate innovatsiooni- ja strateegiapraktikumide raames.