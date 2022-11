Halb nähtavus. Pilt on illustratiivne.

Kuressaare–Püha–Masa maantee on nii sellele suubuva Muratsi sadama tee kui ka teiste samale maanteele suunduvate teede suhtes peatee. Sealsetel ristmikel on liiklemise eesõigus reguleeritud "Anna teed" märgiga. See märk kohustab juhti andma teed sõidueesõigusega teel sõitvale juhile.