JUHTKIRI ⟩ Rannarahva võitlus tuulikutega

Meretuuleparkide arendamisest huvitatud osapooltele on Saaremaa lääneranniku rahva koondumine mittetulundusühingusse kindlasti üks pigem peavalu tekitav seik. Kuigi rannarahva seltsi loomise eest seisvad inimesed ütlevad, et asuvad kaitsma kohalike huvisid, paistab nende sõnum olevat see, et tuulepargi võib rajada kuhu iganes, aga mitte minu tagaaeda!