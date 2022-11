JUHTKIRI ⟩ Kogukonna hääl

Tuleb välja, et vähemasti kuue nimekirja kantud küla esindajad ei ole miljööväärtuslikust staatusest sugugi huvitatud. Võimalik, et selliseid külasid on veelgi, aga nende seisukoht ei ole veel avalikkuse ette jõudnud või ei ole nad mingil põhjusel jõudnud seda kujundada.