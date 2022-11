Salme kooli palgafond võib väheneda

Osavallakogu esimehe kirjas on öeldud, et vastavalt vallavalitsuse poolt haridusasutustele läkitatud 2023. aasta palgamudelile, mis paneb paika arvestuslikud töötajate koosseisud ja palgakulud, on Salme põhikooli palgafond oluliselt vähenenud. Võrreldes 2022. aasta arvestusliku eelarvega on vähenemine personalikuludes 34 620 eurot aastas (2885 eurot kuus).