Jää hüvasti, Valentin Oopkaup ⟩ Muheda huumori ja irooniaga vana kooli mees

Või klassiõe meenutused, kes ühel koolipäeval jõudis alles viiendasse tundi. Klassi astudes vabandas tüdruk: "Magasin sisse." "Magasid välja, aga magasid hoopiski sisse," kõlas Opalt vastuseks.

Lisaks oli ta suur luulekunsti austaja. Mäletan, et isegi matemaatikatunnis meeldis talle väga eesti luuleklassikat tsiteerida. Veel teadis ta rohkesti humoorikaid ja tujutõstvaid anekdoote.

Opa kui klassijuhataja? Meenub, et tal oli eriline oskus meid kuidagi nagu märkamatult juhtida. Ta ei sekkunud kunagi jõuliselt meie tegemistesse. Kes soovisid, said vabalt tegutseda. Samas oli tal kogu protsess kindlalt kontrolli all.

Meenub üks klassiõhtu, kus poistega sai veidi ka kangemat kraami pruugitud. Opa sai sellest kuidagi haisu ninna. Ta vaatas süüdlasi oma sügaval pilgul ja lausus siis: "No miks te seda varjate, võtke ikka kõik laua peale, kui asi juba nii kaugele on läinud." Klassiõhtu jätkus ja ehkki seal oligi pisut keelatud tegevust, oli see tegevus siiski kontrolli all ega läinud käest ära.

Ühe loo jutustas mulle hiljem, aastaid pärast keskkooli lõpetamist üks tema kolleeg. See leidis aset Opa 50. juubelisünnipäeval. Oopkaup oli muigamisi öelnud, et iga inimene peab elus vähemalt üks kord juubelit pidama, siis vähemalt kuuleb seda, mida inimesed hiljem sinu kirstu juures räägivad.

Tänud Sulle kõige eest, õpetaja Oopkaup!