JUHTKIRI ⟩ Varandust tuleb hoida

Murdekeele mõiste on lai ning igaüks mõtestab seda enda jaoks erinevalt. Kindlasti ei saa enamik inimesi, kes ennast rahvaloenduses murdekeele oskajaks märkisid, aru kõikidest sõnadest, mis maakonna liinibusside peal kirjas. Kuid kas see ongi oluline? Tähtis on see, et inimene tunneb ennast ühe või teise piirkonnaga seotuna.