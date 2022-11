"Meie jaoks on see hea uudis, sest Saaremaa ja Muhu vald on juba jõudnud seisukohale, et tuleks teha poliitiline otsus, mille kohaselt loetakse kiire interneti taristu samasuguseks elutähtsaks taristuks, nagu on teede- ja elektrivõrk või vee- ja kanalisatsioonivõrgud," rääkis OÜ Digisaar juhatuse liige Villu Vatsfeld. "Vastasel juhul ei saa Eesti olla e-riik," lisas ta.