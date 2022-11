Õnnetus see hüüdis tulles

Asi on seda hullem, et segaduses keegi selgitusi ei jaga, kuid õuest paistab suitsu, mis viitab tulele. Ja bussijuht, kes samuti väga ehmunud, palub kõrgendatud häälel kõigil bussist väljuda. Ta ei varja, et on tulekahju oht!

Ja kujutage ette nende laste vanemaid, kes kodudes võtavad vastu telefonikõnesid ja sõnumeid lastelt, kes juba peaaegu kodus, kuid kurdavad valjuhäälselt või nuttes, et elasid just üle midagi kohutavat.

Keegi ei rahusta neid sel hetkel rahulikul toonil, et vaadake – busside õhusüsteemis on õhk, mis on külmaga kondenseerunud, siis külmunud ja jää takistab mehhanismide tööd.

Ei räägi sellest, et bussil ei käinud just sel tehnilisel põhjusel uksed lahti ja lapsed pidid väljuma bussijuhi uksest. Õnneks küll mitte pärast seda, kui Masa ristis kinnikiilunud pidurid olid rattarummu nii kuumaks kütnud, et rehv enam vastu ei pidanud ja ribadeks lendas.