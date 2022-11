Euribori tõus kodulaenuvõtjaid Saaremaal esialgu veel ei lämmata

SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang märkis, et euribori tõusu rahaline mõju laenuvõtjale sõltub kliendi laenulepingu jäägist ehk kui palju on lepingu lõpuni jäänud ning millisel tasemel on lepingus euribori määr fikseeritud.

Üldine põhimõte on, et kui laenujääk on 100 000 eurot ning intressimäär tõuseb 1% võrra, siis kallineb igakuine laenu tagasimakse ligikaudu 50 eurot ehk aastane lisakulu on ligikaudu 600 eurot.