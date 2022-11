Revisjonikomisjonile teeb muret vallavalitsuse kaadrivoolavus

Vallavalitsuse tugiteenuste osakonna juhataja Alo Heinsalu ütles, et 23. novembri seisuga on vallavalitsusest teiste tööandjate juurde lahkunud 20 töötajat. Oktoobrikuu keskpaiga seisuga oli vallavalitsuses 173 teenistuskohta, mis tähendab, et kaadrivoolavus on tänavu olnud 11,6 protsenti.