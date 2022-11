Vätta poolsaare külad soovivad turvalisemaid liiklusolusid

Vätta Külade Seltsi pöördumises märgitakse, et pimeda aja saabumisega on liiklusohutuse ja turvalisuse probleem muutunud aina aktuaalsemaks. “Meie poolsaare kuues külas on kokku ainult üks tänavavavalgusti, mis asub Suure-Rootsi külas ringtee ääres ja tegelikult ei valgusta vajalikke kohti, vaid ühte ringtee nurka,” kirjutavad seltsi juhatuse liikmed Silver Varendi, Kersti Truuverk ja Kalmer Koppel. “Ülejäänud külade avalikesse ja enimkäidavatesse kohtadesse ei ole vald siiani tänavavalgustust paigaldanud, elame nagu kotis.”