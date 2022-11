Peagi lõppeval aastal on korduvalt eri kontekstides öeldud, et 24. veebruaril, kui Venemaa Ukrainale kallale tungis, muutus maailm. Ehkki vahetult tunnevad hirmu, valu ja külma oma kodumaa eest võitlevad ukrainlased, on sõja mõju majanduse kaudu jõudnud iga eurooplaseni. Ja me ei räägi kaudsest, vaid otsesest mõjust. Ukraina sõjasündmuste vaatleja Igor Taro kirjutas ühes oma hiljutises ülevaates, et strateegiliselt küündimatu Vladimir Putin hävitas venelaste müüdi suurest võidust natside üle, saates nüüd ise korda sõjakuritegusid.