Admirali monument võib jääda plaanitud ajal avamata

Äsjases riigikogu nn katuseraha nimekirjas figureerib 5000-eurose toetusega ka Saaremaa merekultuuri selts. Saaremaa vallavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Mart Maastik kinnitas, et raha on mõeldud osaliselt admirali monumendi rajamise toetamiseks, osaliselt seltsi tegevuskulude katteks. Ta lisas, et vahepealsed kartused osutusid asjatuks ja ausamba püstitamiseks saadakse riigilt ka varem eraldatud 30 000 eurot. Seltsil endal on samuti raha kogutud, mistõttu selle taha asi ei jää.

Küll aga võib eeloleva aasta merepäevadeks kavandatud monumendi avamisele kriipsu peale tõmmata linna puhkeala planeeringu algatamine. Sellekohane kiri on saadetud ka merekultuuri seltsile. "See on täiesti jabur olukord," nentis Maastik. "Öeldakse, et monumendi jaoks on vaja detailplaneeringut. Kivi on paigas, külge on vaja panna vaid üks plaat – mis planeeringut siin veel vaja peaks olema? Ühesõnaga järjekordne asi, mis mind ärritab ja millest ma aru ei saa," rääkis ta.