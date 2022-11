Saaremaa vald läks Kuressaare keskväljaku tööde projekteerija vastu kohtusse

Saaremaa vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Rein Kallas ütles BNS-ile, et valla poolt tellitud ekspertiis tuvastas puudused OÜ Projekt Kuubis poolt koostatud projektdokumentatsioonis ja selle alusel tehtud töödes. „Suuremate kahjude ärahoidmiseks tuli tööd ringi teha ning sellega kaasnesid loomulikult kulud, millest osa hüvitamist nüüd nõuamegi,” lausus Kallas. Tema sõnul on Saaremaa vald esitanud Projekt Kuubis vastu 181 844 euro suuruse kahjunõude.

Valla tellitud ekspertiis kinnitas, et Kuressaare keskväljakule vihmaveest kolm aastat tagasi tekkinud üleujutuse põhjustas valesti koostatud ehitusprojekt. Projekt Kuubis OÜ väitel olid andmed, mis tellija ja kohalikud võrguvaldajad andsid, teised, kui need lähteandmed, mille põhjal vald laskis teha ekspertiisi, millega vald üritab väita, et projekt on olnud vigane.