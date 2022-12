Noorte vaimse tervise konverentsi kohad on juba täis

"Juba enne, kui teemad välja hõigati, oli julgelt üle poole kohtadest täis. See näitab, et teema kõnetab nii noori kui ka noortega tegelevaid inimesi väga," ütles konverentsi üks korraldajaid Kristin Lauri.

Ettevalmistused on tema sõnul läinud hästi. "Kuna tahtsime teha konverentsi, mis osalejatele oleks tasuta, siis on raha leidmine olnud vahest kõige keerulisem osa," lausus ta. Lauri märkis, et Saaremaa noortele ürituste korraldajad on alati keerulises situatsioonis, kuna esinejaid on mandrilt Saaremaale raske ja kulukas saada.

"Vaimne tervis mõjutab seda, kuidas me iseend, teisi ja ümbritsevat keskkonda kogeme – kuidas me eluga toime tuleme. See mõjutab meie toimetulekut stressiga, otsustusprotsesse ning suhteid teiste inimestega. Mu südamesoov oli, et noored saaksid endale mõnusa ja inspireeriva päeva oma kodusaarel, mida nad hiljem ka oma koolides ehk edasi kannavad. Meie noored vajavad oma vaimse tervise hoidmist ja teadmisi selle kohta," rääkis Lauri.

Konverentsil keskendutakse sellele, kuidas iseennast hoida ja aidata, noored jagavad oma kogemuslugusid ja spetsialistid toetavad neid teadmisega, kust leida abi, kui omadega pahuksis ollakse.

"Esinejaid otsides tahtsime tuua noorteni inimesi, kes oma lugudega võiksid neid motiveerida," selgitas Lauri.