Muhus puudega laste tugiisikuna tegutsev Gerda Rei pälvis tunnustuse

"Iga inimene, kes on võtnud oma südameasjaks puudega laste toetamise, väärib tänu. Need inimesed on andnud suure panuse, et puudega lapsed saaksid kasvada turvalises ja arengut toetavas keskkonnas. Loodan siiralt, et tugiisikute ja lapsehoidjate tunnustamise traditsioon jätkub ka pärast projekti lõppemist," ütles sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna juhataja Ebeli Berkman. "Tähelepanu ja tunnustust väärivad ka kõik kohalikud omavalitsused, kes oma piirkonna lapsi igati toetavad."