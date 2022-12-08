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Peresündmused Saare maakonnas

Saarte Hääl
Peresündmused Saare maakonnas
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Perekond.
Perekond. Foto: Unsplash

Registreeritud peresündmused 30. november – 6. detsember.

SÜNNID

  • Isabel Koppel (8.11) Kuressaare linn
  • Käre Koch (1.12) Karja küla
  • Lenna Orb (4.12) Kuressaare linn
  • Frans Treiberk (5.12) Kudjape alevik

SURMAD

  • Ants Noormägi (84) Lahetaguse küla
  • Margareta Kabel (90) Pihtla küla
  • Olev Lepp (86) Kuressaare linn
  • August Järvelaine (77) Kurevere küla
  • Elje Aavik (85) Pihtla küla
  • Aadi Kamm (74) Kuressaare linn
  • Maare Humal (95) Angla küla
  • Mardo Lepik (84) Aste alevik
  • Sonja Kask (93) Valjala alevik
  • Ilmar Arge (99) Arandi küla
  • Lembit Mändla (91) Kopli küla
  • Väino Holm (83) Riksu küla
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