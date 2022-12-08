Registreeritud peresündmused 30. november – 6. detsember.
Peresündmused Saare maakonnas
Peresündmused Saare maakonnas
SÜNNID
- Isabel Koppel (8.11) Kuressaare linn
- Käre Koch (1.12) Karja küla
- Lenna Orb (4.12) Kuressaare linn
- Frans Treiberk (5.12) Kudjape alevik
SURMAD
- Ants Noormägi (84) Lahetaguse küla
- Margareta Kabel (90) Pihtla küla
- Olev Lepp (86) Kuressaare linn
- August Järvelaine (77) Kurevere küla
- Elje Aavik (85) Pihtla küla
- Aadi Kamm (74) Kuressaare linn
- Maare Humal (95) Angla küla
- Mardo Lepik (84) Aste alevik
- Sonja Kask (93) Valjala alevik
- Ilmar Arge (99) Arandi küla
- Lembit Mändla (91) Kopli küla
- Väino Holm (83) Riksu küla