Kuressaare bussjaam pidevalt eluheidikutega kimpus

Bussijaama juhataja Aare Lehtsi tõdes, et see probleem pole üldse mitte uus. “Tegelen praktiliselt iga päev elu hammasrataste vahele jäänud kodanikega,” rääkis Lehtsi, kelle sõnul on bussijaam sääraste kodanike jaoks ainus kogunemiskoht, seda eriti talvises Kuressaares. Ka suvel kohtab nokastunud eluheidikuid bussijaama pinkidel jõmisemas. Selliseid “püsikundesid” tunnevad maja töötajad nägupidi. “Praktiliselt iga päev viiakse keegi siit ära üle tee asuvasse majja puhkama,” märkis Lehtsi politsei arestikambrit silmas pidades. Lisaks politseile on ka kiirabil bussijaama tihti asja.