SUUR MAA, SUURED ASJAD: Olgu meil kõigil vastutustunnet

Jah, meil on neli aastaaega ja üks neist toob külma, lume ja jää, seega ka teistsugused teeolud ning nõuab sõidukijuhtidelt suuremat tähelepanu. See hakkab pihta hoiakust, et lähen liiklusse vaid sõidukiga, mis on tõepoolest tehniliselt korras. Näiteks rehvid mitte ainult ei vasta nõuetele, vaid tõesti ka toimivad.