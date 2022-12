Elektrilevi on Saaremaal taastanud voolu enam kui 6100 kliendil

Alates reede õhtust on olnud Saaremaal ja Hiiumaal kokku 52 keskpinge riket, millest kümme on likvideeritud. Rikete likvideerimise ja ümberlülituste abil on elektrivarustus taastatud 6100 kliendil, pingetuid kliente on veel circa 5600. Kümme riket on sellised, kus katkestatud kliente küll pole, kuid mis tuleb likvideerida varustuskindluse tõstmiseks.