Lääne - Saaremaal saab mobiiliside korda homseks

Raske ja jäise lume tõttu on Saaremaal korraga katkenud mitu magistraalliini, mis toidavad alajaamasid ja seetõttu on raskendatud elektri ümberlülitused. Elektrilevi hinnangul suudetakse antud liinid töökorda saada homse päeva jooksul. Mobiilside häireid esineb Mustjala, Karala ja Kihelkonna piirkondades. Juhul, kui on vajadus kutsuda kiiret abi, saab helistada numbrile 112 ilma SIM-kaardita või võimaluse korral helistada lauatelefonilt. Lisaks on Kihelkonna komando mehitatud valvepäästjaga, kes saab vajadusel raadioside kaudu abi kutsuda ning kus vajadusel saab telefoni laadida.