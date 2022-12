JUHTKIRI ⟩ Birgiti lumine embus

Viimase hetkeni võib ju loota, et äkki läheb torm seekord mööda. Lõuna-Eesti pääseski vaid Birgiti paitusega, samal ajal kui saared haaras ta tugevalt oma embusse. Olgugi et saared on tormidega harjunud, on talvised tormid veidi teine tera kui sügis- või kevadtuuled.

Õnneks ei tulnud Birgit äkki, sünoptikud oskasid tema eest hoiatada. Kriisikomisjonid kogunesid varakult ning ka kodanikud oskasid valmis olla. Sellest annab aimu ka see, et keegi suurt ei kurda ega virise. Vahest saavad kõik aru, et loodus on nii võimas, et temaga tuleb lihtsalt leppida ja teha kõik, et Birgiti embus liiga rängalt ei mõjuks.