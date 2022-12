Lääneranna, Põhja-Sakala ja Järva valla päikeseparkide väljaehitatav koguvõimsus on 100 megavatti ja aastane prognoositav toodang kuni 100 000 megavatt-tundi. Lääneranna vallas asuva projekti suurus on 70 megavatti ja see oleks valmimisel Baltikumi suurim.