TÄNUKIRI ⟩ Kui vähe on rõõmuks vaja!

Küll aga tänab meie pere väga Pärna Siimu, kes pani mind lihtsalt fakti ette, et ma nüüd tulen generaatoriga, sest meile tuli vool ja teil on vaja.

Päris paljud teavad, et proovin olla suur aitaja, aga ise olen ikka väga kehv abiküsija. Aga kui öeldakse, et nüüd on nii, siis olen ma äraütlemata tänulik.