Saarlased soetasid salamüügist pileteid nii endale kui ka kingikotti

"Tundub, et viimaks ometi julgevad inimesed taas pikemaid plaane teha ja kultuurile kulutada. See teeb kultuuriürituste korraldajatele siiralt rõõmu," ütles Eesti Kontserdi turundusjuht Andri Maimets. "Kui uurisime, kas nad ostavad ainult oma perele, ütlesid paljud, et sel korral lähevad piletid nii endale kui ka kingikotti, sest lavastuste valikus on palju uudset, näiteks Verdi vaatemängulist "Aidat" polegi Saaremaal varem mängitud," lisas ta.