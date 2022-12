Viirelaid jõuab väikesaarte nimekirja

Nimekirja arvamise põhjuseks on asjaolu, et rahvastikuregistri andmetel on Viirelaiule registreeritud seitse ja Mohni saarele viis elanikku. Püsiasustusega väikesaarte seaduse järgi arvatakse väikesaar nimistusse, kui selle pindala on alla 100 ruutkilomeetri ja seal elas rahvastikuregistri andmetel eelmise kalendriaasta jooksul püsivalt igakuiselt vähemalt viis inimest, kirjutas BNS.