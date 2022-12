Seekordne torm tabas meid Muhus. Lihtne see muidugi ei olnud, sest juba enne tormi oli päris palju lund sadanud, vahepeal andis sula ka. Mul oli naine kodus, kes iga päev ajas rajad sisse, ja liikumisega oli kerge. Aga see torm, või peaks ütlema Birgit, mis siis pärast lumesadu tuli, tuulas nii kõvasti need rajad ja teed kinni.