ÜLESKUTSE ⟩ Tulge kõik Melsase jõulumaale!

Ühtsustunne ja koostegemise rõõm on üks olulisemaid aluseid ja edasiviiv jõud piirkonna arengul. Leisi osavald on Saaremaal üks suurema elanike arvuga ja pindalaga osavaldu. Seni on aga ühistegevuste toimumine ja neil osalemine olnud hoolimata Leisi aleviku keskusest pigem tagasihoidlik.

1. jõulumaa teema on “Pärimus”. Jõulu- ja pööripäevade aeg on eesti rahvakombestiku järgi olnud väga mitmesuguste ja põnevate tegevuste aeg, kuid paraku on tänapäeva inimesed põlistest ja traditsioonilistest tegevustest üha enam kaugenemas. Meie projekti eesmärk on läbi eri generatsioonide koostöö tutvustada, koguda ja anda edasi jõuludega seotud lugusid, mälestusi ja traditsioone, mida on võimalik jõulumaal kogeda.