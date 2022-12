ELEKTRILEVI JUHT ⟩ Kellel pole ikka veel elektrit, andke teada telefonil 1343

Asi on selles, et Elektrilevi näeb oma süsteemis keskpingerikkeid, kuid ei pruugi näha igat üksikut madalpingeriket.

Härmi sõnul on heameel, et suuri keskpingerikkeid on Saaremaal jäänud väga väheks ja praegu on igal rikkekohal ka brigaadid peal. Ja kuhu ei jõuta, seal töötavad generaatorid, mida on üle kümnes kõikjal Saaremaa peal töös.

"Töötame selle nimel, et esimesel võimalusel elekter tagasi saada," kinnitas Härm.

Tema sõnul ei ole selliseid ilmastikuolusid ammu olnud, ka pikalt Saaremaal elanud inimesed ütlevad, et näiteks Võhma kandist nii pakus lund ei mäleta 30 aastat. Ja lumekogus tuli maha praktiliselt ühe ööga.

"Looduse vastu ei saa ja meie asi on nüüd siin pingutada, et see võimalikult ruttu korda teha," lisas ta.

Elektrilevil on 40 brigaadi ja 100 meest Saaremaa peal metsades jätkuvalt laiali ja kui tõesti esmaspäeval peaks uus torm tulema, siis saab Härm saarlastele öelda, et Elektrilevi on valmis.

Ka kõikidele teistele Eesti inimestele kinnitas ta, et mujal on brigaadid samuti olemas, Rikkeid tuleb igal pool ette ja kui kuskilt paistab uus Birgiti mastaabis torm, peab Elektrilevi reageerima ja vajadusel ka brigaade tagasi viima.

"Aga seda praegu õnneks kuskilt ei paista, nii et saan öelda südamerahuga, et Saaremaal tööd käivad ja ka ülejäänud Eestis varustuskindlus on tagatud," kinnitas ta.