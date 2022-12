JUHTKIRI ⟩ Katsu sa püsti jääda!

Klaaslibedal kõnniteel kõndida on paras julgustükk isegi hea tasakaalutunnetusega inimestel. Rääkimata siis nendest, kel liikuda niigi raskem. Neid kohti, kus libeduse tõrjeks midagi maha puistatud, on paraku palju vähem kui selliseid, kus seda tehtud pole.

Autodegi jaoks pole teeolud sugugi kiita. Jalakäija jaoks aga võib isegi tööle- või poodiminek kujuneda vaevaliseks retkeks, mille tulemuseks võib olla murtud käsi või jalg, pea- või seljatrauma. See ei ole sugugi laest võetud arvamus – Kuressaare haigla erakorralise meditsiini osakonda on libeduse ohvreid paari päevaga sattunud juba üksjagu. Kui palju võib olla veel neid, kes tohtritelt abi saama minna ei tihka, vaid püüavad valu kiuste kuidagi hakkama saada?

Vahest peaks iga jalakäija ise graniitsõelmeid, kasvõi liiva kotiga kaasas tassima ja oma jalge ette puistama, et vajalikelt käikudelt tervena koju naasta? Tallinnas on ligi 300 ühistranspordi peatuses konteinerid, kust linlased saavad ise jääle sõelmeid visata. Kas tõesti on kukkuja päästmine kukkuja enese asi?