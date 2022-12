2022 – õuduste aasta

Aasta 1989 sai endale tagantjärele nimeks annus mirabilis, imede aasta. Meenutagem, et sel aastal langes ikkagi kiiruga ja ootamatult Berliini müür. Siinmail aga toimus Balti kett tähistamaks 50 aasta möödumist Molotovi-Ribbentropi paktist, millega Baltimaad ja osa Poolast jäid Nõukogude Liidu huvisfääri. Mida see huvisfäär tegelikkuses tähendas, seda said need maad oma nahal peatselt kogeda.