JUHTKIRI ⟩ Jõuluks tõvevoodisse?

Nii käivadki täiskasvanud tööl ja lapsed koolis, lasteaias, huviringides. Olgugi et näost näkku suheldes ja rahvarohketes kohtades liikudes on oht mõni tüütu või koguni ohtlik viirus külge saada.

Küllap on nii mõneski kodus korralik ravimivaru – juhuks, kui tõbi elanikke tabama peaks. Paraku on palju neid kodusid, kus rohtusid napib. Siis tuleb arvestada sellega, et vajalikku ravimit ei pruugi apteekides tarneraskuste tõttu lihtsalt olla. Nii näiteks on ka Saaremaa apteekidest otsas palavikku alandavad siirupid lastele.