Kas jõulukuusk sobib biojäätmete konteinerisse?

Jõulud on olnud tavapäraselt kõige suurem toiduraiskamise periood. Ilmselt aastatega liigne toiduostmine järjest väheneb, eriti kallinevate toiduhindade valguses. Kõige olulisem on, et toitu ei raisataks – ka pühadeks ei maksa osta liiga palju.

„Kahjuks näeme, et segaolmejäätme konteinerites on ikka väga palju toidujäätmeid. Väga kurvaks teeb, et toit, mis hetk enne prügikasti panekut oli ju mõeldud toiduks, lõpetab segaolmejäätme kasti pannes tegelikult Iru jäätmepõletusjaamas või mõnikord ka prügilas, kus see tekitab kasvuhoonegaase,“ selgitas EKT Ecobio arendusjuht Kalle Grents.