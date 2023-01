Meie hulgas on vähe neid, kes olnud jõulude ajal kodust kaugel. Tõsi, praegu on palju noori välismaal, kas õppimas või tööl, kuid jõuludeks tulevad ikka koju. Ometi on aastakümneid tagasi kaugpüügikalurid süüdanud kuusepuul küünlad kas ookeaniavarustel või Aafrika rannikul kuumas päikeselõõsas.