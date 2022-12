JUHTKIRI ⟩ Soojad tervitused Ukrainasse

See heategevuslik aktsioon annab tunnistust sellest, et saarlastel on suur süda. Hädasolijaid tuleb ju ikka aidata. Eriti kui nood on sattunud olukorda, mida 21. sajandil poleks osanud ettegi kujutada.

Ehkki meie, eestlaste jaoks on praegu majanduslikult üsnagi keeruline aeg, pole see isegi võrreldav sellega, mida ukrainlased oma kodumaal läbi elama peavad. Küllap on Putini-Venemaa vallutussõda Eesti piirist vähem kui 1000 km kaugusel Ukrainas asjad paljude jaoks meist varasemast erinevasse perspektiivi asetanud. Võrreldes oma kodudest ilma jäänud või kuude viisi elektrita-kütteta läbi ajama sunnitud inimestega on meil siin Eestis hästi.

Olgugi et detsembritorm Birgit tegi paksu pahandust, viies Saaremaal kohati voolu päevadeks, mõnel pool lausa nädalaks või kauemaks, ei kujuta me ilmselt ettegi, mida tähendab see, kui pommitatakse valimatult elurajoone, koole, lasteaedu ja haiglaid. Kui energiataristu on hävitatud ning lähiajal pole lootustki sooja ega valgust saada.