Haigla kogub psühhiaatriaosakonda raamatuid ja mänge

Haigla toob välja, et nende psühhiaatriaosakond võõrustab inimesi noortest kuni eakateni välja. “Oma seisundi tõttu psühhiaatriaosakonda sattunud inimesed vajaksid hädasti tegevusi, millega end osakonnas viibides tegevuses hoida,” seisab postituses.

Haigla pöördub kogukonna poole lootuses, et kellelgi juhtub olema üle asju, mis aitaksid patsientidel sotsialiseeruda ja mõttemootorit käimas hoida. “Treenimine on vaimse tervise seisukohalt ülioluline, mistõttu loodame, et saame patsientidele ka füüsilist aktiivsust pakkuda,” kirjutab haigla.