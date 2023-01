Madis Kallas ⟩ Riik ei jäta sooja- ja elektritootjaid uute kohustustega üksi

Seetõttu pöördusid Eesti soojatootjad aasta lõpus valitsuse poole, et riik võimaldaks võimalikult täpsed kriteeriumid, millele keskkonnakestlik küttematerjal peab vastama. Selged ja ühesed tingimused on vajalikud, et vältida kohustust osta CO₂ kvoote.