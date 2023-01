Taas on käe aeg saata ära vana ja tervita uut. Selle puhul on Sörve noored tulnud tagasi. Kui umbest mitte Sörvemaale, siis vähemasti Saaremaale. Kojuse.

Kodu on meite jäuks erilisem kut mandrimaa rahvale. See on justkut teine maailm, mida eraldab ülejäänud ilmast üks miski. Miski, mis äi ole mitte füüsiliselt katsutav äga silmaga nähtav. Miski, millest saame aru umbest meie. Miski, mis teeb seie kuulumise lihtsalt nönda eriliseks, et selle mandrimaa inimesele seletamine on raske, kui mitte vöimata katsumus.