Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse head ja vead

Eestis on 14% paljulapselisi peresid. Põhiseadus ei defineeri paljulapselise pere mõistet. Millegipärast arvatakse, et just kolme- ja enamalapseline pere on paljulapseline.

Meie perehüvitiste suurus on erakordne. Maailma rikkaim riik on Katar, SKP elaniku kohta 135 000 USD. Eesti on maailmas 40. kohal, meie SKP elaniku kohta on 35 000 USD aastas. Ja ometi on meie perehüvitised Euroopa Liidu kõige kõrgemad. Luksemburg, mis on tunduvalt jõukam kui Eesti, selliseid toetusi oma kodanikele ei võimalda.