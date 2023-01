SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ 2023: pangega pessimismi ja ohtralt optimismi

Küllap on see läinud aastal meid lähedalt puudutanud reaalsus, mis seda tunnet tekitab. Sõda. Inflatsioon. Energiakriis. Kõik suured teemad lähevad lihtsalt edasi ja pole mingit tabula rasat kuskilt võtta, kui seda mitte just välja mõelda. Mis oleks rumalus ja endapett, nagu ühes Jääääre laulusalmis.