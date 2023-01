JUHTKIRI ⟩ Ainult iseendale loota ei saa

Milline on päästjate ja politseinike roll selles, et meie elu oleks turvaline, mõistame ehk kõige paremini siis, kui keegi meie tutvusringkonnast hätta satub. Veel paremini siis, kui ise abi vajame. Üksnes proffidest aga ei piisa – ka priitahtlikud pritsumehed ja merepäästjad on enda vajalikkust ammugi tõestanud. Kõik tegutsevad selle nimel, et päästa ja säästa elusid.