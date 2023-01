Ressursi raiskamine

Miks ei peaks maaomanikul olema õigust oma krunti poolitada, kui see on ainult ühe elamu jaoks ilmselgelt liiga suur.

Eriti veel arvestades, et linna arendamise põhjendusel on meie omavalitsus ise nii mõnelgi puhul vilistanud sellele, et üks või teine asi Kuressaares on ju “ajalooliselt alati niimoodi olnud”.