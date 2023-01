KÕNE IFFILE ⟩ Ivo Linna: hea tervis on paljuski enda teha

Meie usume, et vaktsiinid aitavad. Üks asi on Covid, aga oleme viimastel aastatel väga truisti teinud ka gripivaktsiini. Selleni viis meid see, et aastaid tagasi jäin grippi. Olin nädal aega ristseliti maas ja mu enesetunne oli väga vastik. Nüüd, kui oleme igal aastal lasknud end gripi vastu süstida, pole ma enam tõsiselt haige olnud.