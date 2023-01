Tubakatoodete tarbimise piirangud on sätestatud tubakaseaduses (edaspidi TubS). TubS § 29 lõikes 1 on nimetatud kohad, kus suitsetamine on keelatud, nt koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, avatud noortekeskuse ruumides ning nende piiratud maa-alal, ettevõtte tootmis- ja laoruumis, müügikoha müügisaalis jne.