JUHTKIRI ⟩ Kogemustest õpitakse

Tõsi ta on – kuna noortel kogemusi pole, võib ette tulla ka õnnetusi. Ja tulebki. Ainuüksi sellepärast teismelisi aga jõusaalist sootuks eemale peletada ei tohiks. Pigem tuleks soovitada neil kõigepealt asjatundjaga konsulteerida, et trenn tooks kasu, mitte kahju.

Kes meist poleks lugenud, et suur osa praeguse aja lastest on ülekaalulised, see on aga suur terviserisk. Kumba me siis soovime – kas seda, et noored oleksid terved ja sportlikud või veedaksid kogu oma vaba aja lösutades ja nutiekraani vahtides?