JUHTKIRI ⟩ Jõudu tööle, õeõppe esimene lend!

See, et ainuüksi olemasolevatest õdedest ei piisa, sai eriti hästi selgeks 2020. aasta kevadel, mil kardetud koroona kõige kõvemini just Saaremaad tabas. Seepärast kutsus haigla kõigest pool aastat koolipinki nühkida jõudnud tudengid vabatahtlikena appi. Ja suur osa neist läkski, teadmata, mis neid ees ootab.

Töö ja pere kõrvalt kõrgharidust omandada ja praktikal käia pole niigi lihtne, ent koroonaaja vabatahtlikutöö muutis tudengite elu veelgi pingelisemaks. Ometi sai suurem osa neist hakkama. 30-st õpinguid alustanud tudengist lõpetas 26 – see on väga hea tulemus. Ning kõigil, kes tervishoius töökohta soovisid, on see olemas.