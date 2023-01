JUHTKIRI ⟩ Töö õpetab

Mida teha, et meie tööturule tuleksid siidikäppade ja soss-seppade asemel noored, kes tahavad ja oskavad tööd teha? Töötegemist peab õppima. Ja mitte ainult teoorias. Väga oluline on praktika. Selline praktika, kus tehakse päris tööd, millest on ka päriselt kasu.